Армия РФ за сутки 15 раз обстреляла Донецкую область: Филашкин показал последствия атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под удар попали три района региона. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в Донецкой области следующая:



Покровский район. В Екатериновке Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде обстреляны Курахово и Берестки. В Покровской громаде повреждены 2 частных дома: в Покровске и Украинке.





Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 2 дома в Заречном и 1 в Ямполе. В Константиновке поврежден дом, еще 2 — в Веролюбовке. В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.

Бахмутский район. В Северном Торецкой громады ранены два человека, повреждены 26 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.



Ранее мы писали, что за 19 мая россияне ранили троих жителей Донецкой области: двух в Пивничном и одного в Катериновке.