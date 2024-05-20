Армія РФ за добу 15 разів обстріляла Донецьку область: Філашкін показав наслідки атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під удар потрапили три райони регіону. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація на Донеччині наступна:



Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове і Берестки. У Покровській громаді пошкоджені 2 приватні будинки: у Покровську та Українці.





Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Зарічному і 1 у Ямполі. У Костянтинівці пошкоджено будинок, ще 2 — у Віролюбівці. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 26 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.



Раніше ми писали, що за 19 травня росіяни поранили трьох мешканців Донецької області: двох у Північному та одного у Катеринівці.