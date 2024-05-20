Белгородская область РФ снова попала под обстрел: губернатор региона рассказал детали

Сегодня, 20 мая, Белгородская область РФ попала под обстрел с помощью дрона-камикадзе. Известно, что пострадал город Шебекино и село Красное. В результате инцидента выбиты окна, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В двух многоквартирных домах выбиты окна в 4 квартирах, также посечены фасады зданий», — отметил он.



Чуть позже Гладков рассказал, что село Красное Шебекинского городского округа также подверглось атаке. В результате этого был поврежден забор частного дома.



В Министерстве обороны РФ уточнили, что сегодня ночью силы ПВО якобы уничтожили семь БПЛА: пять – над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области.



Ранее мы писали, что в Белгороде (РФ) 12 мая был разрушен подъезд жилого многоэтажного дома. Местные власти заявляли о прямом попадании снаряда.