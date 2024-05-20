Бєлгородська область РФ знову під обстрілом: губернатор регіону розповів подробиці

Сьогодні, 20 травня, Бєлгородська область РФ потрапила під обстріл з дрона-камікадзе. Відомо, що постраждало місто Шебекіно та село Красне. Внаслідок інциденту вибиті вікна, є пошкодження. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



«Місто Шебекіно зазнало атаки ЗСУ з дрона-камікадзе. У двох багатоквартирних будинках вибиті вікна у 4 квартирах, також посічені фасади будівель», — зазначив він.



Трохи згодом Гладков розповів, що село Красне Шебекінського міського округу також зазнало атаки. Внаслідок цього пошкоджений паркан приватного будинку.



У Міністерстві оборони РФ уточнили, що сьогодні вночі сили ППО нібито знищили сім БПЛА: п'ять — над територією Бєлгородської області, два — над територією Курської області.



Раніше ми писали, що у Бєлгороді (РФ) 12 травня був зруйнований під'їзд житлового багатоповерхового будинку. Місцева влада заявляла про пряме влучання снаряда.