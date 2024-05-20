На Львовщине из-за падения одного из сбитых БПЛА произошел пожар

Российские дроны сегодня, 20 мая, атаковали Львовскую область, были слышны взрывы. Обломки одного из сбитых БПЛА спровоцировали пожар в лесничестве Золочевского района. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



«В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на лесничестве в Золочевском районе начался пожар. Площадь возгорания охватила около 1 гектара леса», — отметил он.



По словам Козицкого, спасатели и работники лесничества потушили пожар, всего привлекалось 25 человек. Информация о жертвах и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что ночью 20 мая российские оккупанты атаковали Украину 29 ударными БПЛА «Shahed-136/131» из районов городов Приморско-Ахтарск и Курск РФ.