На Львівщині через падіння одного зі збитих БПЛА сталася пожежа

Російські дрони сьогодні, 20 травня, атакували Львівську область. Уламки одного зі збитих БПЛА спровокували пожежу у лісництві Золочівського району. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



«Внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника у лісництві Золочівського району почалася пожежа. Площа загоряння охопила близько 1 га лісу», — зазначив він.



За словами Козицького, рятувальники та працівники лісництва загасили пожежу, залучивши лише 25 людей. Інформація про жертв та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що вночі 20 травня російські окупанти атакували Україну 29 ударними БПЛА Shahed-136/131 з районів міст Приморсько-Ахтарськ і Курськ РФ.





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