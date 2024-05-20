Сили ППО вночі збили усі 29 «шахедів». Де знищували дрони росіян

Сили ППО вночі збили 29 із 29 дронів-камікадзе «Шахед». Інфографіка: Повітряні сили України.

Вночі 20 травня російські окупанти атакували Україну 29 ударними БПЛА Shahed-136/131 з районів міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.



До відбиття повітряного нападу противника залучили винищувальну авіацію, зенітно-ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.



Сили ППО збили усі 29 «шахедів» в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Нагадаємо, що вночі 19 травня Військово-морські сили ЗСУ знищили тральщик Чорноморського флоту РФ «Килимівець».