Австрия анонсировала финансовую помощь Украине: пять миллионов евро на восстановление энергоинфраструктуры

В Министерстве охраны климата Австрии пообещали выплатить Украине пять миллионов евро. Деньги будут использованы для восстановления украинской энергетической инфраструктуры. Об этом передает издание Der standard.



«Как нейтральная страна, Австрия также обязана встать на сторону человечества в этой войне», — отметила министр защиты климата Австрии Леонор Гевесслер.



По ее мнению, эти средства должны быть использованы, чтобы «хотя бы несколько упростить восстановление».



Кроме того, посол Украины в Австрии Василий Химинес поблагодарил Австрию за «сильный сигнал солидарности».



«На фоне попыток России уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины путем авиаударов и артиллерийских обстрелов, данная финансовая помощь федерального правительства является чрезвычайно важной для восстановления объектов энергетической инфраструктуры и обеспечения населения Украины электроэнергией», — подчеркнул Химинес.



Деньги выделены из бюджета Министерства защиты климата Австрии. Деньги будут распределены в Украине через Энергетическое сообщество и использованы для закупки крайне необходимых запасных частей, генераторов и ремонта линий электропередач.



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