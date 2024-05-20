Австрія анонсувала фінансову допомогу Україні: п'ять мільйонів євро на відновлення енергоінфраструктури

У Міністерстві охорони клімату Австрії пообіцяли виплатити Україні 5 мільйонів євро. Гроші будуть використані для відновлення української енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє видання Der standard.
«Як нейтральна країна, Австрія також має стати на бік людства в цій війні», — зазначила міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.
На її думку, ці кошти мають бути використані, щоб «хоч трохи спростити відновлення».
Крім того, посол України в Австрії Василь Химинець подякував Австрії за «сильний сигнал солідарності».
«На тлі спроб Росії знищити енергетичну інфраструктуру України шляхом авіаударів та артилерійських обстрілів, дана фінансова допомога федерального уряду є надзвичайно важливою для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією», — підкреслив Химинець.
Гроші виділено з бюджету Міністерства захисту клімату Австрії. Гроші буде розподілено в Україні через Енергетичну спільноту та використано для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів та ремонту ліній електропередач.
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