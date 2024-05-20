Глава оккупационной администрации Енакиево в Донецкой области Роман Храменков задержан за получение взятки в виде двух квадроциклов. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Донецк».



По версии следствия, он помог оформить участок земли.



Кроме этого силовики «ДНР» проверяют, брал ли Храменков взятки деньги отвладельцев торговых точек в городе.



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Медиа, подконтрольные группировке «ДНР» заявили, что по версии следствия, Храменков через посредника в ноябре 2023 года получил взятку в размере 3 млн рублей. Взамен он должен был от имени оккупационной администрации расторгнуть договор аренды недвижимого имущества с организацией и заключить его с предпринимателем.



Еще одну взятку — 10 млн. рублей фигурант получил от директора одной из организаций за схожую «услугу».