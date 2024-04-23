В РФ задержали заместителя Шойгу: его подозревают во взятке

Тимур Иванов. Фото: открытые источники

Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.



В сообщении комитета не приводят подробности дела.



Российское агенство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что следствие потребует ареста Иванова.



Пресс-секреталь лидера Кремля Дмитрий Песков сообщает, что Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.



Тимур Иванов занимает должность замминистра обороны РФ с 2016 года.



После полномасштабного вторжения в Украину Иванов отвечал за проект восстановления оккупированного Мариуполя. Также он курировал строительство водовода из реки Дон на оккупированный Донбасс.