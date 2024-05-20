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Голову окупованого Єнакієвого затримали за хабар (дополнено)

20 травня 2024, 19:50

Голову окупованого Єнакієвого затримали за хабар (дополнено)

Голову окупаційної адміністрації Єнакієвого в Донецькій області Романа Храменкова затримали за отримання хабаря у вигляді двох квадроциклів. Про це повідомляє Telegram-канал «Типичный Донецк».

За версією слідства, він допоміг оформити ділянку землі.

Крім цього, силовики «ДНР» перевіряють, чи брав Храменков хабарі від власників торгових точок у місті.

Оновлено. 

Медіа, підконтрольні угрупованню «ДНР», заявили, що за версією слідства, Храменков через посередника в листопаді 2023 року отримав хабар на суму 3 млн рублів. Натомість він мав від імені окупаційної адміністрації розірвати договір оренди нерухомого майна з організацією та укласти його з підприємцем.

Ще один хабар — 10 млн рублів фігурант отримав від директора однієї з організацій за схожу «послугу».

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