Голову окупаційної адміністрації Єнакієвого в Донецькій області Романа Храменкова затримали за отримання хабаря у вигляді двох квадроциклів. Про це повідомляє Telegram-канал «Типичный Донецк».



За версією слідства, він допоміг оформити ділянку землі.



Крім цього, силовики «ДНР» перевіряють, чи брав Храменков хабарі від власників торгових точок у місті.



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Медіа, підконтрольні угрупованню «ДНР», заявили, що за версією слідства, Храменков через посередника в листопаді 2023 року отримав хабар на суму 3 млн рублів. Натомість він мав від імені окупаційної адміністрації розірвати договір оренди нерухомого майна з організацією та укласти його з підприємцем.

Ще один хабар — 10 млн рублів фігурант отримав від директора однієї з організацій за схожу «послугу».