«Укрэнерго» предупреждает об отключениях электроэнергии во вторник

Компания «Укрэнерго» предупредила о введении графиков почасовых отключений электроэнергии во вторник, 21 мая. Отключения будут как для объектов промышленности, так и для населения в течение всех суток по всей территории Украины.



«С 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений», — говорится в сообщении компании в Facebook.



В то же время, системный оператор объясняет, что графики могут быть применены при превышении доведенных каждому региону лимитов потребления.



Сегодня, 20 мая, по всей стране так же работают графики почасовых отключений электроэнергии с 18:00 до 00:00. Причиной является дефицит мощности в энергетической системе страны, который возник в результате обстрелов со стороны российских войск.