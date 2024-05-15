Отключения электроэнергии происходят во всех областях Украины

В Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Об этом сообщает энергохолдинг ДТЭК.



«Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию», — сказано в сообщении компании.



В ДТЭК призвали разумно потреблять электроэнергию жителей тех домов, у которых она есть.



Обновлено. С 19:25 до 22:00 «Укрэнерго» ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.



С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключени.



Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.



Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.



Нрафики отключений можно узнать на сайтах облэнерго.



Напомним, во всех украинских областях сегодня утром, 15 мая, вводились аварийные отключения промышленных и бытовых потребителей электроэнергии. Затем ситуация стабилизировалась.