«Укренерго» попереджає про відключення електроенергії у вівторок

Компанія «Укренерго» попередила про запровадження графіків погодинних відключень електроенергії у вівторок, 21 травня. Відключення будуть як для об'єктів промисловості, так і для населення протягом усієї доби по всій території України.



«З 00:00 та протягом доби на всій території України для промислових та побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень», — йдеться у повідомленні компанії у Facebook.



Водночас системний оператор пояснює, що графіки можуть бути застосовані при перевищенні доведених кожному регіону лімітів споживання.



Сьогодні, 20 травня, по всій країні працюють графіки погодинних відключень електроенергії з 18:00 до 00:00. Причиною є дефіцит потужності в енергетичній системі країни, який виник унаслідок обстрілу з боку російських військ.