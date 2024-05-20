США ожидают, что Украина, как и прежде, не станет бить американским оружием по территории России

Представители силовых и оборонных ведомств США считают, что Украина не применяла американское оружие по территории России. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун выразил уверенность, что украинские силы не применяли дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ.



«Я уверен, что ATACMS, которые мы предоставили, не были использованы по России. Их применили и использовали по целям в Украине», — заявил Браун на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.



В свою очередь министр обороны США, отвечая на вопрос, может ли Украина использовать американские системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать на российской территории российские бомбардировщики, которые атакуют Харьков, сказал, что США ожидают использование полученного оружия на украинской территории.



«Мы ожидаем, что они продолжат использовать предоставленное нами оружие по целям на территории Украины», — отметил Остин.



В то же время министр отметил, что динамика воздушного боя может отличаться, и он не хочет спекулировать на эту тему, стоя на трибуне.



«Я бы сказал, что мы четко заявили о предоставлении Украине возможности защищать свою суверенную территорию», — сказал Остин.