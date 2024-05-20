США очікують, що Україна, як і раніше, не битиме американською зброєю по території Росії

Представники силових та оборонних відомств США вважають, що Україна не застосовувала американську зброю територією Росії. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун висловив упевненість, що українські сили не застосовували далекобійні ракети ATACMS на території РФ.



«Я впевнений, що ATACMS, які ми надали, не були використані Росією. Їх застосували та використали за цілями в Україні», — заявив Браун на спільній пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном.



Своєю чергою міністр оборони США, відповідаючи на запитання, чи може Україна використовувати американські системи протиповітряної оборони, щоб збивати на російській території російські бомбардувальники, які атакують Харків, сказав, що США очікують на використання отриманої зброї на українській території.



«Ми очікуємо, що вони продовжать використовувати надану нами зброю за цілями на території України», — зазначив Остін.



Водночас міністр зазначив, що динаміка повітряного бою може відрізнятись, і він не хоче спекулювати на цю тему, стоячи на трибуні.



«Я сказав би, що ми чітко заявили про надання Україні можливості захищати свою суверенну територію», — сказав Остін.