США намерены передать Украине дополнительную установку Patriot

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: Wikipedia

Соединенные Штаты намерены передать Украине дополнительный ЗРК Patriot для поддержки усилий усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Отмечается, что администрация Джо Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею (fire unit). Изданию стало об этом известно от людей, знакомых с процессом. Цель поставки — помочь европейским союзникам удовлетворить украинский запрос на большее количество вооружения для отражения российских ракетных ударов.

По словам анонимных источников, США стремятся передать ВСУ полноценную батарею вместе с радарами. Также Европейские страны стремятся предоставить Киеву дополнительные системы ПВО из собственных запасов.

Во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев президент Владимир Зеленский заявил, что чтобы прикрыть Харьков от российских атак, нужно 2 батареи Patriot. Стоимость одной батареи оценивают в 1 млрд долларов.

Ранее Киев попросил союзников предоставить как минимум семь Patriot, но пока только Германия ответила на эту просьбу. По словам источников, Румыния и Италия рассматривают возможность поставки Украине американских ЗРК.

«Помимо Patriot, мы также ищем другие системы, потому что мы считаем, что есть ряд союзников, которые имеют возможности, которыми они могли бы поделиться, и способы, которыми Соединенные Штаты могли бы помочь им в их потребностях противовоздушной обороны в качестве восполнения», — сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что Украина уже получила ракеты к ПВО Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в казармы, где проходят подготовку украинские солдаты.