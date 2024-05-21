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В Покровске строят больницу под землей

21 мая 2024, 09:30

В Покровске строят больницу под землей

В Донецкой области строят подземное отделение для операций, осмотра и диагностики пациентов. Фото: Покровская ОВА В Донецкой области строят подземное отделение для операций, осмотра и диагностики пациентов. Фото: Покровская ОВА

В Покровске Донецкой области на базе клинической больницы интенсивного лечения строят подземное отделение, где будут проводить операции. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

В ведомстве уточнили, что под землей медики планируют разместить две операционные, палаты реанимации, интенсивной терапии, рентген, КТ и другое диагностическое оборудование.



Кроме того, будет оборудован санпропускник, который позволит управлять потоками пациентов в зависимости от тяжести ранений и полученных травм.



«Объем работ велик со стороны инженерных решений. Помещение требует очистки воздуха, увлажнения и кондиционирования. Будет мощная вентиляция, автономное электро- и водоснабжение. Трудно, но важно, потому что это позволит оказывать помощь раненым и врачам выполнять сложные операции», — отметил представитель подрядной организации Максим.

По словам начальника Покровской ГВА Сергея Добряка, обустройство укрытий в сегодняшних реалиях — это безопасность пациентов и медиков.

Ранее мы писали, что организация «Врачи без границ» возобновляют работу мобильных клиник в Донецкой области.

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