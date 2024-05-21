У Покровську будують лікарню під землею

На Донеччині будують підземне відділення для операцій, огляду та діагностики пацієнтів. Фото: Покровська ОВА

У Покровську Донецької області на базі клінічної лікарні інтенсивного лікування будують підземне відділення, де проводитимуть операції. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що під землею медики планують розмістити дві операційні, палати реанімації, інтенсивну терапію, рентген, КТ та інше діагностичне обладнання.





Крім того, буде обладнано санпропускник, який дозволить керувати потоками пацієнтів залежно від тяжкості поранень та отриманих травм.





«Обсяг робіт великий з боку інженерних рішень. Приміщення вимагає очищення повітря, зволоження та кондиціювання. Буде потужна вентиляція, автономне електро- та водопостачання. Важко, але важливо, тому що це дозволить надавати допомогу пораненим та лікарям виконувати складні операції», — зазначив представник підрядної організації Максим.



За словами начальника Покровської МВА Сергія Добряка, облаштування укриттів у сьогоднішніх реаліях — це безпека пацієнтів та медиків.



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