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Российские войска продвинулись возле Стельмаховки в Луганской области

21 мая 2024, 10:59

Российские войска продвинулись возле Стельмаховки в Луганской области

Россияне продвинулись возле Стельмаховки. Фото: deepstatemap Россияне продвинулись возле Стельмаховки. Фото: deepstatemap

Российские оккупационные войска продвинулись возле Стельмаховки Луганской области, сообщает аналитический Telegram-канал DeepState.

Также аналитики уточнили на карте продвижение в приграничном Волчанске Харьковской области и окрестных селах.

В Генштабе ВСУ также отметили, что за прошедшие сутки противник потерял ранеными и убитыми более 1380 военнослужащих и 15 танков. 

Напомним, бойцы 2 батальона бригады «Рубіж» НГУ уничтожили «танк-сарай» на Лиманском направлении.

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