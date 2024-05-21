Российские войска продвинулись возле Стельмаховки в Луганской области

Россияне продвинулись возле Стельмаховки. Фото: deepstatemap

Российские оккупационные войска продвинулись возле Стельмаховки Луганской области, сообщает аналитический Telegram-канал DeepState.



Также аналитики уточнили на карте продвижение в приграничном Волчанске Харьковской области и окрестных селах.



В Генштабе ВСУ также отметили, что за прошедшие сутки противник потерял ранеными и убитыми более 1380 военнослужащих и 15 танков.



Напомним, бойцы 2 батальона бригады «Рубіж» НГУ уничтожили «танк-сарай» на Лиманском направлении.