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Російські війська просунулися біля Стельмахівки на Луганщині

21 травня 2024, 10:59

Російські війська просунулися біля Стельмахівки на Луганщині

Росіяни просунулися біля Стельмахівки. Фото: deepstatemap Росіяни просунулися біля Стельмахівки. Фото: deepstatemap

Російські окупаційні війська просунулися біля Стельмахівки на Луганщині, повідомляє аналітичний Telegram-канал DeepState.

Також аналітики уточнили на карті просування у прикордонному Вовчанську Харківської області та навколишніх селах.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що за минулу добу противник втратив пораненими та вбитими понад 1380 військовослужбовців та 15 танків.

Нагадаємо, бійці 2 батальйону бригади «Рубіж» НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку.

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