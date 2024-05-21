Російські війська просунулися біля Стельмахівки на Луганщині

Росіяни просунулися біля Стельмахівки. Фото: deepstatemap

Російські окупаційні війська просунулися біля Стельмахівки на Луганщині, повідомляє аналітичний Telegram-канал DeepState.



Також аналітики уточнили на карті просування у прикордонному Вовчанську Харківської області та навколишніх селах.



У Генштабі ЗСУ також зазначили, що за минулу добу противник втратив пораненими та вбитими понад 1380 військовослужбовців та 15 танків.



Нагадаємо, бійці 2 батальйону бригади «Рубіж» НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку.