Російські війська просунулися біля Стельмахівки на Луганщині

Російські окупаційні війська просунулися біля Стельмахівки на Луганщині, повідомляє аналітичний Telegram-канал DeepState.
Також аналітики уточнили на карті просування у прикордонному Вовчанську Харківської області та навколишніх селах.
У Генштабі ЗСУ також зазначили, що за минулу добу противник втратив пораненими та вбитими понад 1380 військовослужбовців та 15 танків.
Нагадаємо, бійці 2 батальйону бригади «Рубіж» НГУ знищили «танк-сарай» на Лиманському напрямку.
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