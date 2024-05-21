Хто і як може вручати повістки: пояснення Кабміну

Кабінет міністрів видав постанову, яка регулює процес призову на службу під час мобілізації та, зокрема, порядок видачі повістки громадянам. Про це йдеться у тексті постанови.
На території, на яку поширюються повноваження, вручати повістки можуть:
представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
представники підприємств, установ, організацій на їх території та у місцях виконання працівниками своїх обов'язків.
Тим часом представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (що беруть повістки тільки тим, хто перебуває на військовому обліку) можуть вручати повістки на всій території України.
Крім того, вручати повістки можуть як особисто, так і засобами поштового зв'язку. У першому випадку повістку визнають врученою, якщо:
резервіст чи військовозобов'язаний поставить особистий підпис про отримання повістки;
за наявності відеозапису вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відео доведення акта відмови від отримання повістки;
за наявності відеозапису відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.
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