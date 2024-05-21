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Хто і як може вручати повістки: пояснення Кабміну

21 травня 2024, 11:44

Хто і як може вручати повістки: пояснення Кабміну

Кабінет міністрів видав постанову, яка регулює процес призову на службу під час мобілізації та, зокрема, порядок видачі повістки громадянам. Про це йдеться у тексті постанови.

На території, на яку поширюються повноваження, вручати повістки можуть:

  • представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
  • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
  • представники підприємств, установ, організацій на їх території та у місцях виконання працівниками своїх обов'язків.

Тим часом представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (що беруть повістки тільки тим, хто перебуває на військовому обліку) можуть вручати повістки на всій території України.

Крім того, вручати повістки можуть як особисто, так і засобами поштового зв'язку. У першому випадку повістку визнають врученою, якщо:

  • резервіст чи військовозобов'язаний поставить особистий підпис про отримання повістки;
  • за наявності відеозапису вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відео доведення акта відмови від отримання повістки;
  • за наявності відеозапису відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Раніше «Новини Донбасу» писали про те, як працюватиме і що потрібно знати про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Поштою повістки почнуть надсилати через 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто з 18 липня. У такому разі повістку визнають врученою:

  • коли її отримає громадянин, підтвердженням чого буде інформація поштового оператора;
  • коли у поштовому повідомленні позначать, що людина відмовилася отримати поштове відправлення з повісткою;
  • коли поставлять відмітку про відсутність громадянина за адресою місця проживання незалежно від того, чи оновлювала людина свої дані про місце проживання в ТЦК.

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