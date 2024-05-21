Спасателям удалось вывезти из-под обстрелов Волчанской громады еще 6 местных жителей

Спасатели вывезли из-под обстрелов Волчанской громады 6 жителей. Фото: кадр из видео

Еще шесть местных жителей удалось спастись из-под обстрелов Волчанской громады. Об этом заявили представители ГСЧС в Харьковской области.







«Люди напуганы – но живы. Вчера спасатели эвакуировали пожилых людей из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады. Еще 6 местных жителей удалось спастись из-под обстрелов», — говорится в заявлении ГСЧС.



Не забывают спасатели и о животных. Вчера также удалось помочь одному четырехлапому, которого оставили на привязи хозяева.

Спасатели освободили собаку, которую оставили на привязи хозяева, когда покинули дом. Фото: кадр из видео

«Если вы оставляете свои дома – пожалуйста, позаботьтесь о своих домашних любимцах. Нет возможности взять их с собой – хотя бы отпустите. Не оставляйте их привязанными», — вновь напомнили спасатели.



Напомним, аналитики DeepState уточнили на карте продвижение в приграничном Волчанске Харьковской области и окрестных селах.