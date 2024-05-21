Рятувальникам вдалося вивезти з-під обстрілів ще 6 жителів Вовчанської громади

Рятувальники вивезли з-під обстрілів 6 жителів Вовчанської громади. Фото: кадр із відео

Ще шістьох місцевих жителів вдалося врятувати з-під обстрілів у Вовчанській громаді. Про це заявили представники ДСНС у Харківській області.







«Люди налякані, але живі. Вчора рятувальники евакуювали людей похилого віку з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади. Ще 6 місцевих жителів вдалося врятувати з-під обстрілу», – йдеться у заяві ДСНС.



Не забувають рятувальники й про тварин. Вчора також вдалося допомогти одному чотирилапому, якого залишили на прив'язі господарі.

Рятувальники звільнили собаку, якого лишили на прив'язі господарі, коли залишили хату. Фото: кадр із відео

«Якщо ви залишаєте свої будинки, будь ласка, подбайте про своїх домашніх улюбленців. Немає змоги взяти їх із собою, то хоч відпустіть. Не залишайте їх прив'язаними», — нагадали рятувальники.



Раніше аналітики DeepState уточнили на карті просування у прикордонному Вовчанську Харківської області та навколишніх селах.