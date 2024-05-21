Пограничники на юге уничтожили две лодки российских оккупантов

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов. Так, недавно пограничники с помощью FPV-дрона ударили по лодкам россиян. Это произошло на юге Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«Две вражеские лодки были уничтожены в результате точного сброса с FPV-дрона пограничников на юге», — говорится в сообщении.



Как отмечается, потери России в войне в Украине за сутки, с 20 на 21 мая, составили 1380 окупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 вражеских боевых бронированных машин (ББМ) и 42 артиллерийских системы.