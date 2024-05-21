Прикордонники на півдні знищили два човни російських окупантів

Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів. Так, нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрону вдарили по човнах росіян на півдні України. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«Два ворожі човни знищені в результаті влучного скиду з FPV-дрона прикордонників на півдні», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, втрати Росії у війні в Україні за добу 20-21 травня, становлять 1380 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 34 ворожі бойові броньовані машини (ББМ) та 42 артилерійські системи.