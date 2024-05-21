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В ГПСУ рассказали о возможном наступлении российских войск на Сумщину

21 мая 2024, 14:47

В ГПСУ рассказали о возможном наступлении российских войск на Сумщину

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о возможном наступлении оккупационной армии РФ на Сумщину. Россияне могут пытаться атаковать, чтобы отвлечь Силы обороны от других участков фронта. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро).

«Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и растянуть силы обороны нашей страны», — отметил он.

Демченко отметил, что ВСУ действуют слаженно на Сумском направлении, что касается обороны, то, по словам Демченко, ее следует и дальше усиливать.

«Пока у нас есть такой сосед, конечно, что нужно быть готовым к развитию любых ситуаций. И, собственно, мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности. Нужно также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области — более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению», — резюмировал спикер.

Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, пытаясь заставить ВСУ задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва. 

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