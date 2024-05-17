Сырский: РФ расширила зону активных боевых действий почти на 70 километров

Россияне расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров. Фото: Александр Сырский

Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, пытаясь заставить ВСУ задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Александр Сырского, основные усилия россияне сосредоточили на направлении сел Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска с последующим выходом к поселку Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

«С этой целью противником была создана и значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск «Север», в состав которой вошли боевые части 6-й армии, 11-го и 44-го армейских корпусов. Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил перекидывание наших войск, но ему не удалось прорвать нашу оборону», – заявил он.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что в украинской армии понимают, что впереди будут тяжелые бои.

«И враг к этому готовится. В таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций. Ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков должны нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям», – отметил Сырский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, дошли ли россияне до первых линий обороны ВСУ на Харьковщине.