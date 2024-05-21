У ДПСУ розповіли про можливий наступ російських військ на Сумщину

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив про можливий наступ окупаційної армії РФ на Сумщину. Росіяни можуть намагатися атакувати, щоб відволікти Сили оборони від інших ділянок фронту. Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).



«Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і щодо Сумського напрямку. Ворог може будь-якого моменту, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається на Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути Сили оборони нашої країни», — зазначив він.



Демченко зазначив, що ЗСУ діють злагоджено на Сумському напрямку. А щодо оборони, то, за словами Демченка, її слід і надалі посилювати.



«Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості. Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом доволі велика. Тільки по Сумській області – понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і у техніці, і у засобах ураження, і в особовому складі, на жаль», — резюмував спікер.



Раніше ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, намагаючись змусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.