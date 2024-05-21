Лях рассказал подробности «прилета» в Славянске, раздалось несколько взрывов

Последствия обстрела Славянска. Фото: соцсети

Сегодня днем, 21 мая, российские войска атаковали окрестности Славянска Донецкой области. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях на странице в Facebook.



«Сегодня в городе снова неспокойно. Приблизительно в 14:00 было несколько взрывов», — написал он.



По словам Ляха, прилеты произошли по окрестностям города, район поселка Былбасовка. Информация о пострадавших и погибших не поступала.





Ранее мы писали, что за 20 мая россияне ранили двух жителей Донецкой области — в Пивничном и Елизаветовке.