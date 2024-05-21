Лях розповів подробиці «прильоту» у Слов'янську: пролунало декілька вибухів

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: соцмережі

Сьогодні вдень, 21 травня, російські війська атакували околиці Слов'янська Донецької області. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях на сторінці у Facebook.



«Сьогодні у місті знову неспокійно. Приблизно о 14:00 пролунало декілька вибухів», — написав він.



За словами Ляха, «прильоти» були на околицях міста, біля селища Билбасівка. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.





Раніше ми писали, що за 20 травня росіяни поранили двох жителів Донецької області.