В захваченном Мариуполе произошел масштабный пожар

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в ночь на 21 мая произошел большой пожар. Известно, что возгорание было в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



По предварительной информации, загорелся состав строительных материалов, расположенный во дворе ТЦ «Браво».



В свою очередь, российские оккупанты пока никак не комментируют причины пожара.



Позже в «МЧС «ДНР» написали, что в результате пожара уничтожена кровля и перекрытие, строительные материалы на площади 900 м2.



Отметим, что с начала 2024 года в Мариуполе произошло 364 пожара. В результате чего 13 человек скончались, а 8 — получили ранения.



Ранее мы писали, что в Днепре в результате пожара на территории храма погиб человек.