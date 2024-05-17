В результате пожара в Днепре на территории храма погибла женщина

Пожар в Днепре на территории храма, погиб человек. Фото: ГСЧС

В Днепре в результате пожара на территории храма погиб человек, информирует служба ГСЧС Днепропетровской области.



«Возгорание произошло утром в жилом доме на территории храма в Самарском районе города. Огонь охватил кровлю отдельно стоящего здания на общей площади 300 кв. м. До прибытия подразделений ГСЧС была спасена женщина, 1956 года рождения», — отметила пресс-служба спасателей.



Из задымленного помещения спасатели вынесли женщину без сознания и передали ее работникам экстренной медицинской помощи.

Пожар в Днепре на территории храма, погиб человек. Фото: ГСЧС

Пожар в Днепре на территории храма, погиб человек. Фото: ГСЧС

После проведения реанимационных мероприятий медиками констатирована смерть женщины, 1960 года рождения. Из окна второго этажа сотрудники местной ГСЧС также спасли мужчину, 1951 года рождения.



Напомним, в Синельниковском районе Днепропетровской области вследствие российской ракетной атаки погибла женщина, в Днепре пострадали как минимум шесть жителей города вследствие частичного разрушения и пожара в многоэтажном жилом доме.