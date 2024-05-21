У захопленому Маріуполі сталася масштабна пожежа

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в ніч проти 21 травня сталася велика пожежа. Відомо, що спалахнуло у центрі міста. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



За попередньою інформацією, зайнялося на складі будівельних матеріалів, розташованому у дворі ТЦ «Браво».



Російські окупанти поки ніяк не коментують причин пожежі.



Пізніше в «МНС ДНР» написали, що внаслідок пожежі знищено покрівлю та перекриття, будівельні матеріали на площі 900 кв. м.



Зазначимо, що з початку 2024 року в Маріуполі сталося 364 пожежі, через які 13 людей померли, а 8 — дістали поранення.



Раніше ми писали, що у Дніпрі внаслідок пожежі на території храму загинула людина.