Атака на оккупированный Должанск 20 мая: удар пришелся базе военных РФ, среди них есть погибшие и раненые

ВСУ ударили по базе военных РФ в оккупированном Должанске. Фото: Кадр с видео

Удар ВСУ по оккупированному городу Должанск в Луганской области 20 мая пришелся по базе российских военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Основной удар пришелся по базе российских военнослужащих на улице Чайковского. В результате атаки 3 оккупанта погибли, еще 4 – ранены.

Напомним, что вечером 20 мая в оккупированном Должанске ударили по складу горюче-смазочных материалов россиян.

Позже глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «ВСУ, предположительно, ударили по складу с помощью ракет ATACAMS с применением кассетных боеприпасов, а позже атаковали беспилотниками».