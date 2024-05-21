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Атака на окупований Довжанськ 20 травня: удар припав на базу військових РФ, серед них є загиблі та поранені

21 травня 2024, 17:29

Атака на окупований Довжанськ 20 травня: удар припав на базу військових РФ, серед них є загиблі та поранені

ЗСУ вдарили по базі військових РФ в окупованому Довжанську. Фото: Кадр із відео ЗСУ вдарили по базі військових РФ в окупованому Довжанську. Фото: Кадр із відео

Удар ЗСУ по окупованому місту Довжанськ в Луганській області 20 травня припав на базу російських військовослужбовців. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Основного удару зазнала база російських військовослужбовців на вулиці Чайковського. Внаслідок атаки троє окупантів загинули, ще четверо – поранені.

Нагадаємо, що ввечері 20 травня в окупованому Довжанську вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів росіян.

Пізніше глава угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що «ЗСУ, ймовірно, вдарили по складу ракетами ATACAMS із застосуванням касетних боєприпасів, а пізніше атакували безпілотниками».

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