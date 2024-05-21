Руководил российскими войсками на Запорожье: в Москве арестовали топ-генерала армии РФ

Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. Фото: Минобороны России

В Москве на два месяца арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил прокремлевский Telegram-канал Mash.

Его подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 млн рублей, которые были предназначены для строительства линии обороны в зоне так называемой «СВО».

По версии следствия, Попов и двое его сообщников – предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа – продали несколько тысяч тонн металла, которые закупили в рамках гуманитарной помощи от оккупационной администрации Запорожской области. Материал был предназначен для строительства инженерных сооружений 58-й армии.

Летом 2023 года Ивана Попова отстранили от командования. Потом отправили в Сирию. Через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Изначально главным подозреваемым был заместитель Попова, теперь – он.

Информацию об аресте Ивана Попова со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтвердило российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Как сообщает российское оппозиционное издание «Медуза», в июле 2023 года Иван Попов рассказал, что его отстранили от должности командующего 58-й армией после того, как он доложил о проблемах и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ. Обращение Попова, которое, вероятно, изначально предназначалось лишь для сослуживцев, опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

Стоит отметить, что Иван Попов руководил российскими оккупационным войсками на Запорожском направлении.

Напомним, что 24 апреля Басманный суд города Москва на два месяца арестовал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.