Керував російськими військами на Запоріжжі: у Москві заарештували генерала армії РФ

Обвинувачений у шахрайстві екскомандувач 58-ї армії ЗС РФ Іван Попов. Фото: Міноборони Росії

У Москві на два місяці заарештували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ, генерал-майора Івана Попова за справою про шахрайство. Про це повідомив прокремлівський Telegram-канал Mash.

Попова підозрюють у незаконному продажу двох тисяч тонн металоконструкцій вартістю близько 100 млн рублів, які були призначені для будівництва лінії оборони у зоні так званої СВО.

За версією слідства, Попов та двоє його спільників – підприємець із Краснодарського краю та офіцер Південного військового округу – продали кілька тисяч тонн металу, які закупили у межах гуманітарної допомоги від окупаційної адміністрації Запорізької області. Матеріал був призначений для будівництва інженерних споруд 58-ї армії.

Влітку 2023 року Івана Попова усунули від командування. Потім відправили до Сирії. За деякий час викликали до Москви на допит у справі про шахрайство в особливо великому розмірі. Спочатку головним підозрюваним був заступник Попова, тепер – сам генерал-майор.

Інформацію про арешт Івана Попова з посиланням на джерела у правоохоронних органах підтвердила російська пропагандистська агенція «ТАРС».

Як повідомляє російське опозиційне видання «Медуза», у липні 2023 року Іван Попов розповів, що його усунули з посади командувача 58-ї армії після того, як він доповів про проблеми та розкритикував рішення керівництва Міноборони РФ. Звернення Попова, яке, ймовірно, спочатку призначалося лише товаришам по службі, опублікував у своєму Telegram-каналі депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов.

Варто зазначити, що Іван Попов керував російськими окупаційними військами на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що 24 квітня Басманний суд міста Москва на два місяці заарештував заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.