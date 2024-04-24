Замминистра обороны РФ отправлен в СИЗО

Заместителя Шойгу отправили в СИЗО. Фото из открытых источников

Заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова отправили в СИЗО. Об этом сообщило российское интернет-издание Baza.

Отмечается, что Иванов был арестован на два месяца Басманным судом города Москвы. Ему предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Вместе с Ивановым был арестован Сергей Бородин. Его арестовали по той же самой статье.

Следствие считает, что Иванов и Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединившись с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны, сообщает Baza.

Напомним, 23 апреля замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Иванов занимает должность замминистра обороны РФ с 2016 года. После полномасштабного вторжения в Украину он отвечал за проект восстановления оккупированного Мариуполя. Также он курировал строительство водовода из реки Дон на оккупированный Донбасс.