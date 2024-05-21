Силы спецопераций ВСУ разбили пол дивизион российских ЗРК «Бук»

Один из уничтоженных российских ЗРК «Бук». Фото: Кадр с видео

Операторы третьего отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Бук» россиян на одном из операционных направлений. Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая. Четвертый «Бук» воины ССО уничтожили на днях.

Во время разведывательных действий операторы обнаружили местоположение «Бук». По цели оперативно нанесли огневое поражение ударным дроном. Этот БПЛА – одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО – горящие остатки российской техники.

Напомним, что удар ВСУ по оккупированному городу Должанск в Луганской области 20 мая пришелся по базе российских военнослужащих, есть погибшие и раненые оккупанты.