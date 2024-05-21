Сили спецоперацій ЗСУ розбили пів дивізіону російських ЗРК «Бук»

Один зі знищених російських ЗРК «Бук». Фото: Кадр з відео

Оператори третього окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів «Бук» росіян на одному з операційних напрямків. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Три ЗРК були вражені наприкінці квітня – на початку травня. Четвертий «Бук» воїни ССО знищили днями.

Під час розвідувальних дій оператори знайшли місцеперебування «Бук». По цілі оперативно завдали вогневої поразки ударним дроном. Цей БПЛА – одна з останніх нових розробок, що надійшла на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат точної роботи ССО – залишки російської техніки, що горять.

Нагадаємо, що удар ЗСУ по окупованому місту Должанськ у Луганській області 20 травня припав по базі російських військовослужбовців, є загиблі та поранені окупанти.