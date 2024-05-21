На Донбассе сейчас идет больше боев, чем на Харьковском направлении – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В Донецкой области сейчас идет больше боев, чем на Харьковщине. Об этом в интервью изданию Reuters сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных, потому что началась новая волна российского наступления на Харьковском направлении.

«Очень мощная волна идет на Донбассе. Но никто даже не замечает, что реально на востоке страны, именно на Донбасском направлении – Кураховское, Покровское, Часов Яр – там боев больше, чем на Харьковском. Но просто такая неожиданная волна на Харьковщине для обществ разных стран привела к тому, что все видят фокус там», – сказал он.

Напомним, что британская разведка назвала оперативную цель наступления РФ в Донецкой области.