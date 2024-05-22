Российские оккупанты обстреляли Лиман: есть пострадавший

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российские войска сегодня ночью, 22 мая, ударили по Лиману Донецкой области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В ночь на 22 мая россияне обстреляли Лиман — ранили гражданское лицо», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что в результате российского обстрела разрушены пять частных домов, магазин, админздание, газопроводы, автомобиль.





Кроме того, армия РФ атаковала девять населенных пунктов.





В частности, РФ нанесла ракетный удар по селу Рог, разрушен частный дом и еще два повреждены. Из-под завалов деблокировали тела двух человек – 52-летнего мужчины и 46-летней женщины. Их 10-летний сын и еще один мужчина госпитализированы с ранениями.



На Пивничное захватчики сбросили авиабомбу КАБ-250, повреждены три частных дома.





Озерное войска России накрыли из РСЗО «Ураган» — поворежден частный дом, хозяйственная постройка и два гражданских автомобиля.



В Константиновке в результате артиллерийских обстрелов повреждено 5 домов.



Ранее мы писали, что утром 22 мая российские войска обстреляли город Торецк Донецкой области.