Російські окупанти обстріляли Лиман: є постраждалий

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російські війська сьогодні вночі, 22 травня, вдарили по Лиману Донецької області. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«У ніч проти 22 травня росіяни обстріляли Лиман — поранили цивільну особу», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що внаслідок російського обстрілу зруйновано п'ять приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, газопроводи, автомобіль.





Крім того, армія РФ атакувала дев'ять населених пунктів.





Зокрема, РФ завдала ракетного удару по селу Ріг, зруйновано приватний будинок та ще двох пошкоджено. З-під завалів деблокували тіла двох людей – 52-річного чоловіка та 46-річну жінку. Їх 10-річний син та ще один чоловік госпіталізовані з пораненнями.



На Північне загарбники скинули авіабомбу КАБ-250, пошкоджено три приватні будинки.





Озерне війська Росії накрили з РСЗВ «Ураган» — пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та два цивільні автомобілі.



У Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 5 будинків.



Раніше ми писали, що вранці 22 травня російські війська обстріляли місто Торецьк на Донеччині.