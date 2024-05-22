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Удар по «академии внутренних дел» в оккупированном Луганске: у РФ значительные потери среди офицеров

Обновлено
22 мая 2024, 12:30

Удар по «академии внутренних дел» в оккупированном Луганске: у РФ значительные потери среди офицеров

Последствия удара по «академии внутренних дел» в оккупированном Луганске. Фото: местные жители Последствия удара по «академии внутренних дел» в оккупированном Луганске. Фото: местные жители

В результате удара по территории «Луганской академии внутренних дел» 20 мая у россиян есть значительные потери среди офицерского состава. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По словам Артема Лысогора, в здании, где до 2014 года располагался Луганский государственный университет внутренних дел имени Дидоренко, в последнее время базируется один из штабов армии России.

«По предварительной информации, у россиян значительные потери среди офицерского состава», – рассказал начальник ЛОВА.

Телеграм-канал «Досье шпиона» пишет, что здание, по которому был нанесен удар, использовалось в качестве командного пункта группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ. В момент атаки в здании проводилось совещание.

«Досье шпиона» утверждает, что вследствие удара погибло 13 российских военнослужащих, еще 26 получили ранения.

«Также, два источника, не связанных между собой, сообщают о ранении командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Геннадия Анашкина», — добавил телеграм-канал.

Напомним, что 20 мая в оккупированном Луганске нанесли удар по «академии внутренних дел», где базировались российские военные.

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