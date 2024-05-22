Удар по «академії внутрішніх справ» в окупованому Луганську: РФ має значні втрати серед офіцерів

Наслідки удару по «академії внутрішніх справ» в окупованому Луганську. Фото: місцеві жителі

Внаслідок удару по території «Луганської академії внутрішніх справ» 20 травня росіяни мають значні втрати серед офіцерського складу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За словами Артема Лисогора, у будівлі, де до 2014 року розташовувався Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка, останнім часом базується один зі штабів армії Росії.

«За попередньою інформацією, у росіян значні втрати серед офіцерського складу», - розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що 20 травня в окупованому Луганську завдали удару по «академії внутрішніх справ», де базувалися російські військові.