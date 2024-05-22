В ВСУ опровергли информацию о продвижении российских войск в Часов Яре на Донетчине

Российские войска не продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.



По его словам, ранее появившаяся информация не является правдивой.



Как уточнил Назар Волошин в эфире «5 канала», оккупанты для ударов по Часовому Яру активно используют артиллерию и авиацию.



«Часов Яр как город, конечно, есть. Однако есть большое количество разрушений гражданской инфраструктуры», – рассказал он.

Напомним, что 22 мая аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск в городе Часов Яр на Донетчине. На карте проекта было обозначено небольшое продвижение россиян на окраине города в микрорайоне «Канал».



О ситуации в Часов Яре «Новости Донбасса» детально поговорили с главой городской военной администрации Сергеем Чаусом.