У ЗСУ спростували інформацію про просування російських військ у Часовому Яру на Донеччині

Російські війська не просунулися у місті Часів Яр Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, інформація, що раніше поширили, не є правдивою.

Як уточнив Назар Волошин в ефірі «5 каналу», окупанти задля ударів по Часовому Яру активно застосовують артилерію та авіацію.

«Часів Яр як місто, звичайно, є. Однак є велика кількість руйнувань цивільної інфраструктури», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що 22 травня аналітики DeepState повідомили про просування російських військ у місті Часів Яр на Донеччині. На карті проєкту було позначено невелике просування росіян на околиці міста в мікрорайоні «Канал».



Про ситуацію в Часовому Яру «Новини Донбасу» докладно поговорили з головою міської військової адміністрації Сергієм Чаусом.







