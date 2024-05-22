СБУ объявила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу, призывавшего к захвату Киева и Харькова

СБУ сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по четырем статьям известному продюсеру Юрию Бардашу, который родился в Алчевске (Луганская область). Он сбежал в Россию, и призывал захватить Киев и Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



В ведомстве уточнили, что в начале полномасштабного вторжения Бардаш выехал в Россию, где начал широкую информационную кампанию в поддержку российских оккупантов. Известно, что мужчина регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей.



«Кроме того, фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров кремля на видеохостинге YouTube. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора», — говорится в сообщении.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Ранее мы писали, что прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).