СБУ объявила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу, призывавшего к захвату Киева и Харькова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по четырем статьям известному продюсеру Юрию Бардашу, который родился в Алчевске (Луганская область). Он сбежал в Россию, и призывал захватить Киев и Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В ведомстве уточнили, что в начале полномасштабного вторжения Бардаш выехал в Россию, где начал широкую информационную кампанию в поддержку российских оккупантов. Известно, что мужчина регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах собственного Telegram-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей.
«Кроме того, фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров кремля на видеохостинге YouTube. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора», — говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Ранее мы писали, что прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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